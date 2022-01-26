В неоново-зеленом ансамбле и с красной помадой: яркая Кейт Хадсон по пути на ток-шоу

В неоново-зеленом ансамбле и с красной помадой: яркая Кейт Хадсон по пути на ток-шоу

В звезда фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" привлекла внимание образом в Нью-Йорке.

42-летняя актриса Кейт Хадсон попала под прицел папарацци, когда направлялась на ток-шоу своей коллеги Дрю Бэрримор. Звезду сфотографировали на Манхэттене, одета она была в неоново-зеленый свитер, длинную юбку и туфли-лодочки. В руке актриса несла черное пальто и сумку в виде чехла от фотоаппарата.

Дополнили образ Кейт яркий макияж с красной помадой на губах, крупные золотые серьги и укладка в виде локонов.

Кейт Хадсон / Getty Images

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