В неоново-желтом кэтсьюте со стразами: пышнотелая Lizzo в соблазнительном образе зажгла на сцене в Берлине

Lizzo выступила на сцене Mercedes-Benz Arena в Берлине. Перед публикой пышнотелая артистка появилась в соблазнительном аутфите.

На ней был обтягивающий бежевый кэтсьют с неоново-желтыми вставками, украшенными стразами, и с пикантным декольте.

Лук рэперша дополнила желтыми сапогами на грубой подошве. Она распустила волосы и сделала макияж с медными тенями, поверх которых нарисовала желтые пятнышки. В ушах у нее были серьги-кольца. Артистка завершила аутфит длинным светлым маникюром.

Lizzo

В Instagram Lizzo опубликовала видео с концерта, где она исполняет хит группы Rammstein – Du Hast.

Кстати, в этом кэтсьюте мы видели рэпершу во время концерта на Madison Square Garden в Нью-Йорке в октябре прошлого года.

Напомним, на вечеринку в Лондоне Lizzo пришла в коротком платье с леопардовым принтом и открытыми плечами. Наряд имели огромный бант спереди и хвост-шлейф сзади.

Читайте также: