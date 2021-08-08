В неоновом купальнике и в сапогах от Burberry: Ирина Шейк эффектно позировала у бассейна

В неоновом купальнике и в сапогах от Burberry: Ирина Шейк эффектно позировала у бассейна

Звезда отправилась в отпуск в Италию.

35-летняя супермодель Ирина Шейк отправилась в отпуск по Европе вместе с друзьями. Сначала они посетили озеро Комо, что в Италии, а затем отправились на Ибицу. Во время отдыха Ирина побывала на вечеринке по случаю дня рождения креативного директора бренда Burberry и своего близкого друга Рикардо Тиши. Модельеру 1 августа исполнилось 47 лет.

Ирина пришла на вечеринку в красивом черном платье с открытой спиной и глубоким декольте. К этому образу модель обула стильные высокие сапоги от Burberry.

После вечеринки звезда поделилась несколькими стильными эффектными снимками в этих же сапогах, но вот сочетала она их с купальником неонового цвета и позировала у бассейна с бокалом в руках.

Второе фото было не менее провокационное, ведь на нем были запечатлены только ягодицы модели.

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