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В неоновых туфлях, майке и с просекко: 72-летняя Вера Вонг показала эффектный образ

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В неоновых туфлях, майке и с просекко: 72-летняя Вера Вонг показала эффектный образ

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

В этом образе знаменитость просто не узнать.

Смотря на знаменитого дизайнера и бывшего редактора Vogue Веру Вонг, слабо верится, что ей уже 72 года, ведь она не только отлично выглядит, но и всегда смело одевается и не боится делиться своими снимками с поклонниками в Сети. Например, в Instagram звезда опубликовала несколько снимков с отдыха, на которых позировала в белой майке с принтом и с бутылкой просекко.

Также на знаменитом модельере были неоновые туфли от Balenciaga, которые, кстати напечатаны на 3-D принтере, и розрисованая вручную бандама Josephine Becker, тоже неонового оттенка. Дополнили образ Вонг солнцезащитные очки.

На другом фото звезда позировала в неоновых шлепанцах от Balenciaga в стиле биркенштоков.

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