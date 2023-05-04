В неожиданном образе: Дженнифер Лопес появилась в Нью-Йорке в леопардовом мини и колготках со стразами

Ее тотал-лук был очень дерзким и из новой коллекции бренда.

Дженнифер Лопес сфотографировали в Нью-Йорке по пути на интервью, чтобы рассказать о новом фильме "Мать", где она сыграла главную роль. Для своего выхода 53-летняя знаменитость надела очень эффектный и немного неожиданный образ от бренда Valentino, ведь с ног до головы была в вещах с леопардовым принтом.

На ней было мини-платье с длинными рукавами, украшенными перьями и стразами, которое она дополнила очень гламурными колготками, тоже со стразами и принтом.

В руке актриса держала микросумку с логотипом Valentino, обула туфли-лодочки, а на глаза надела солнцезащитные очки. Также у нее был любимый макияж в коричневой гамме.

Дженннифер Лопес / Фото: Getty Images

Ранее Дженнифер заметили с мамой в городе, когда она шли в ресторан.

Дженнифер Лопес с мамой / Фото: Getty Images

Читайте также: