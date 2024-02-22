В непринужденном наряде: актриса Джессика Бил под прицелом папарацци в Милане

В Италии стартовала Неделя моды, поэтому звездные гости показов все чаще стали попадать в объективы папарацци.

Жена Джастина Тимберлейка - актриса Джессика Бил - попала под прицел фотографов, когда выходила из отеля в Милане. Звезда посетила Италию, чтобы побывать на Неделе моды, где бренды будут представлять свои новые коллекции осень-зима 2024-2025.

На знаменитости был кэжуал-образ, в котором она сочетала светлое худи с принтом, джинсы и плащ от Fendi. Также актриса надела кепку и кроссовки.

Макияжа на лице у нее практически не было, а вот на глаза она надела солнцезащитные очки с небольшими черными линзами.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

В похожем образе в Милане заметили еще одну звезду - британскую актрису Эмму Уотсон. Девушка была с ног до головы одета в вещи от бренда Prada.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

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