В неудачном мини-платье и без ногтя: трансгендерная звезда YouTube продемонстрировала обнаженную грудь на красной дорожке

Знаменитости часто надевают на мероприятия провокационные наряды, чтобы привлечь к себе внимание.

Канадская трансгендерная звезда YouTube, светская львица, актриса и модель – Джиджи Горджеос – посетила церемонии награждения премии People's Choice Awards в Санта-Монике.

На красной дорожке она показала провокационный образ. На ней было неудачное черное мини-платье, которое совсем не шло ее фигуре. Наряд имел большие вырезы, через которые она продемонстрировала присутствующим нижнюю часть своей обнаженной груди.

Джиджи Горджеос / Фото: Getty Images

Аутфит Джиджи дополнила черными лакированными стрипами. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж с длинными наращенными ресницами и украсила уши серьгами с бриллиантами. А еще Горджеос наклеила себе накладные ногти и один из них отпал, что невозможно было не заметить.

Джиджи Горджеос / Фото: Getty Images

Напомним, однажды Джиджи Горджеос попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она выглядела прекрасно. На ней было черное платье по фигуре с вырезами на талии и в зоне декольте, которое делало ее стройнее.

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