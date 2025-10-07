В неудобной обуви и без макияжа: Милла Йовович вышла на подиум в Париже

Милла Йовович / © Getty Images

Голливудская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, приняла участие в Неделе моды в Париже. Звезда вышла на подиум во время показа бренда Miu Miu, который презентовал публике коллекцию весна-лето 2026.

Она продефилировала в креативном наряде, который был сочетанием жакета и фартука из черной кожи, также в образе присутствовали трикотажный свитер серого цвета и платок в яркий принт на шее.

Милла Йовович а подиуме / © Getty Images

Однако ужаснули босоножки, которые стилисты бренда подобрали для звезды. Черная пара казалась тесной и очень неудобной для Миллы. Макияда на лице у актрисы не было.

Ноги Миллы Йовович / © Getty Images

Также актрису заметили на улице в Париже папарацци в более повседневном наряде. Милла была бежевом вязаном шарфе, клетчатом пальто с зелеными и красными полосами, а также на ее плече висела замшевая сумка хобо коричневого цвета. Завершали этот осенний образ джинсы и кроссовки Nike. Волосы Йовович распустила, продемонстрировав свои кудряшки.

Милла Йовович на улице в Париже / © Getty Images

Напомним, что также с брендом Miu Miu сотрудничет дочь Миллы — Эвер Андерсон. Девушка не колько выходила на подиум во время шоу, но и неоднократно снималась в рекламных кампаниях бренда.