В невесомом белом платье: известная актриса надела на Берлинский кинофестиваль наряд украинского модельер

Наряды этого бренда пользуются популярность в Голливуде среди актеров и моделей.
Актриса Джессика Хенвик посетила 74-й Берлинский международный кинофестиваль, который стартовал 15 февраля и продлится до 25-го. на мероприятии она посетила показ фильма-ужасов "Кукушка", в котором сыграла с Хантер Шафер.
На красную дорожку кинофестиваля Джессика вышла в красивом белом платье, сделанном из тонкой полупрозрачной сетчатой ткани, которая казалась невесомой. Наряд разработан брендом Lever Couture, основного украинкой Лесей Верлингьери.
Образ актриса дополнила бежевыми туфлями с ремешками и небольшой белой сумкой креативного дизайна с ручкой.
В нарядах от Lever Couture появлялось в разное время очень много различных звезд, но также в 2022 году на премьеру фильма Джеймса Кэмерона – "Аватар: Путь воды" супермодель и актриса Хайди Клум пришла в очень подобном платье.
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