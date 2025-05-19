В нежно-белом платье от Chanel: Зои Дойч вышла на красную дорожку в Каннах

Зои Дойч / © Associated Press

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30-летняя американская актриса Зои Дойч прибыла в Канны, чтобы презентовать фильм «Новая волна», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке она блистала в белом вечернем платье от Модного дома Chanel.

Зои Дойч / © Associated Press

Ее романтическое и нежное платье имело длинную пышную юбку, а в также объемную баску с такой же нежной шифоновой ткани. Также наряд был украшен вышивкой в виде белых цветов, бисером и интересной бретелькой.

Зои Дойч / © Associated Press

Образ Зои дополнила белой сумкой-клатчем с перьями, укладкой в ретро-стиле, бриллиантовыми украшениями, а также ярким макияжем с помадой винного цвета на губах.

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Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Фильм, в котором сыграла Зои, расскажет о создании фильма Жан-Люка Годара 1960 года «На последнем дыхании». Дойч в картине сыграла актрису Джин Сиберг и ради этой роли отрезала волосы и покрасилась в блондинку.

Зои Дойч с короткими волосами. Прическу она изменила ради роли / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press