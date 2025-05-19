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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В нежно-белом платье от Chanel: Зои Дойч вышла на красную дорожку в Каннах

Зои выбрала для мероприятия очаровательный образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зои Дойч

Зои Дойч / © Associated Press

30-летняя американская актриса Зои Дойч прибыла в Канны, чтобы презентовать фильм «Новая волна», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке она блистала в белом вечернем платье от Модного дома Chanel.

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Ее романтическое и нежное платье имело длинную пышную юбку, а в также объемную баску с такой же нежной шифоновой ткани. Также наряд был украшен вышивкой в виде белых цветов, бисером и интересной бретелькой.

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Образ Зои дополнила белой сумкой-клатчем с перьями, укладкой в ретро-стиле, бриллиантовыми украшениями, а также ярким макияжем с помадой винного цвета на губах.

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Фильм, в котором сыграла Зои, расскажет о создании фильма Жан-Люка Годара 1960 года «На последнем дыхании». Дойч в картине сыграла актрису Джин Сиберг и ради этой роли отрезала волосы и покрасилась в блондинку.

Зои Дойч с короткими волосами. Прическу она изменила ради роли / © Getty Images

Зои Дойч с короткими волосами. Прическу она изменила ради роли / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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