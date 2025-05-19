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- Шоу-бизнес
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В нежно-белом платье от Chanel: Зои Дойч вышла на красную дорожку в Каннах
Зои выбрала для мероприятия очаровательный образ.
30-летняя американская актриса Зои Дойч прибыла в Канны, чтобы презентовать фильм «Новая волна», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке она блистала в белом вечернем платье от Модного дома Chanel.
Ее романтическое и нежное платье имело длинную пышную юбку, а в также объемную баску с такой же нежной шифоновой ткани. Также наряд был украшен вышивкой в виде белых цветов, бисером и интересной бретелькой.
Образ Зои дополнила белой сумкой-клатчем с перьями, укладкой в ретро-стиле, бриллиантовыми украшениями, а также ярким макияжем с помадой винного цвета на губах.
Фильм, в котором сыграла Зои, расскажет о создании фильма Жан-Люка Годара 1960 года «На последнем дыхании». Дойч в картине сыграла актрису Джин Сиберг и ради этой роли отрезала волосы и покрасилась в блондинку.