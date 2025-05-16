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- Шоу-бизнес
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В нежно-голубом платье с пайетками: Диана Крюгер блистала в наряде от Prada в Каннах
Звезда посетила 78-й ежегодный кинофестиваль во Франции.
Диана Крюгер появилась на красной дорожке перед премьерой криминального фильма Доминика Молль «Досье 137». Немецкая актриса продемонстрировала публике творение от Модного дома Prada — гламурное нежно-голубое платье с V-образным вырезом, украшенное пайетками, а также оригинальным холтером на шее.
Также этот образ Диана дополнила длинным шарфом, который был украшен на концах перьями, туфлями на высокой платформе и белым обручем на голове. Завершали ее лук украшения от Fred Paris.
Затем Диана вышла на фотоколл в желтом оверсайз платье-жакете от Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Дополнял этот лук черный пояс с бантом и босоножки.
В Канны актриса прибыла вскоре после того, как блистала в оригинальном черном платье и карнавальной маске с бабочками на мероприятии в Нью-Йорке.