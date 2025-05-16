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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В нежно-голубом платье с пайетками: Диана Крюгер блистала в наряде от Prada в Каннах

Звезда посетила 78-й ежегодный кинофестиваль во Франции.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер появилась на красной дорожке перед премьерой криминального фильма Доминика Молль «Досье 137». Немецкая актриса продемонстрировала публике творение от Модного дома Prada — гламурное нежно-голубое платье с V-образным вырезом, украшенное пайетками, а также оригинальным холтером на шее.

Также этот образ Диана дополнила длинным шарфом, который был украшен на концах перьями, туфлями на высокой платформе и белым обручем на голове. Завершали ее лук украшения от Fred Paris.

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Затем Диана вышла на фотоколл в желтом оверсайз платье-жакете от Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Дополнял этот лук черный пояс с бантом и босоножки.

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

В Канны актриса прибыла вскоре после того, как блистала в оригинальном черном платье и карнавальной маске с бабочками на мероприятии в Нью-Йорке.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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