В нежно-голубом платье с пайетками: Диана Крюгер блистала в наряде от Prada в Каннах

Диана Крюгер / © Associated Press

Реклама

Диана Крюгер появилась на красной дорожке перед премьерой криминального фильма Доминика Молль «Досье 137». Немецкая актриса продемонстрировала публике творение от Модного дома Prada — гламурное нежно-голубое платье с V-образным вырезом, украшенное пайетками, а также оригинальным холтером на шее.

Также этот образ Диана дополнила длинным шарфом, который был украшен на концах перьями, туфлями на высокой платформе и белым обручем на голове. Завершали ее лук украшения от Fred Paris.

Диана Крюгер / © Associated Press

Затем Диана вышла на фотоколл в желтом оверсайз платье-жакете от Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Дополнял этот лук черный пояс с бантом и босоножки.

Реклама

Диана Крюгер / © Associated Press

В Канны актриса прибыла вскоре после того, как блистала в оригинальном черном платье и карнавальной маске с бабочками на мероприятии в Нью-Йорке.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press