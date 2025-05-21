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В нежно-лиловом платье от Prada: Скарлетт Йоханссон с мужем появилась на красной дорожке в Каннах
40-летняя актриса продемонстрировала нежный образ на кинофестивале на Лазурном побережье.
Скарлетт Йоханссон посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке премьеры фильма "Частная жизнь" (A Private Life) она продемонстрировала нежный аутфит.
На звезде было шифоновое платье светло-лилового оттенка от бренда Prada, амбассадором которого оно является с 2023 года. Наряд был без бретелек, имел структурированный лиф со складками, свободную юбку и два хвоста-шлейфа. Платье хорошо подчеркнуло стройную фигуру Йохансон.
Аутфит она дополнила бриллиантовыми украшениями от бренда De Beers, макияжем с акцентом на красной помаде и прической с высоким пучком.
В этом наряде Скарлетт засветила цветочную татуировку на спине.
На кинофестивале актрису сопровождал ее муж – актер, комик и сценарист Колин Джост, на которого она все время смотрела влюбленными глазами.
Йоханссон сфотографировалась также со своими коллегами — актрисами Джун Скуибб и Эрин Келлиман, которых она срежиссировала в фильме «Элеонора Великая» (в этом году Скарлетт дебютировала как режиссер с упомянутым фильмом).
Напомним, Скарлетт Йоханссон посетила гала-вечер Time100 в черном платье с драпировкой на талии и V-образным вырезом.