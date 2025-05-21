В нежно-лиловом платье от Prada: Скарлетт Йоханссон с мужем появилась на красной дорожке в Каннах

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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Скарлетт Йоханссон посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке премьеры фильма "Частная жизнь" (A Private Life) она продемонстрировала нежный аутфит.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

На звезде было шифоновое платье светло-лилового оттенка от бренда Prada, амбассадором которого оно является с 2023 года. Наряд был без бретелек, имел структурированный лиф со складками, свободную юбку и два хвоста-шлейфа. Платье хорошо подчеркнуло стройную фигуру Йохансон.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Аутфит она дополнила бриллиантовыми украшениями от бренда De Beers, макияжем с акцентом на красной помаде и прической с высоким пучком.

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В этом наряде Скарлетт засветила цветочную татуировку на спине.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

На кинофестивале актрису сопровождал ее муж – актер, комик и сценарист Колин Джост, на которого она все время смотрела влюбленными глазами.

Колин Джост и Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Колин Джост и Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Йоханссон сфотографировалась также со своими коллегами — актрисами Джун Скуибб и Эрин Келлиман, которых она срежиссировала в фильме «Элеонора Великая» (в этом году Скарлетт дебютировала как режиссер с упомянутым фильмом).

Скарлетт Йоханссон, Джун Скуибб и Эрин Келлиман / © Associated Press

Напомним, Скарлетт Йоханссон посетила гала-вечер Time100 в черном платье с драпировкой на талии и V-образным вырезом.

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