В нежно-розовом бальном платье: бразильская супермодель Алессандра Амбросио на гала-концерте

В этом наряде экс-звезда бренда Victoria’s Secret выглядела очень гламурно.
42-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио опять ошарашила своей красотой и молодостью, когда появилась на ежегодном благотворительном гала-концерте Baby2Baby в Калифорнии. Звезда выглядела просто очаровательно и элегантно в нежно-розовом бальном платье с пышной юбкой и шлейфом.
Ее платье было от бренда Levian, у него не было бретелек, а декольте имело форму сердца и немного было украшено лаконичными складками.
Дополнили образ Алессандры милый бант в волосах, макияж, серьги с розовыми камнями и гламурный клатч со стразами в форме банта от бренда Judith Leiber.
Этот клатч в последнее время пользуется спросом среди знаменитостей, ведь также с ним недавно появлялась на публике светская львица Ники Хилтон, только у нее он был красного цвета.
Читайте также:
- В белой шляпе и плаще: роскошная бразильская супермодель очаровала total look на вечеринке
- Сверкнула стройными ногами в мини-шортах: стильную Алессандру Амбросио запечатлели в Милане
- Снова в пикантном луке: Алессандра Амбросио на дорожке Каннского кинофестиваля