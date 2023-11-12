В нежно-розовом бальном платье: бразильская супермодель Алессандра Амбросио на гала-концерте

42-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио опять ошарашила своей красотой и молодостью, когда появилась на ежегодном благотворительном гала-концерте Baby2Baby в Калифорнии. Звезда выглядела просто очаровательно и элегантно в нежно-розовом бальном платье с пышной юбкой и шлейфом.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Ее платье было от бренда Levian, у него не было бретелек, а декольте имело форму сердца и немного было украшено лаконичными складками.

Дополнили образ Алессандры милый бант в волосах, макияж, серьги с розовыми камнями и гламурный клатч со стразами в форме банта от бренда Judith Leiber.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Этот клатч в последнее время пользуется спросом среди знаменитостей, ведь также с ним недавно появлялась на публике светская львица Ники Хилтон, только у нее он был красного цвета.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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