Джулия Гарнер / © Associated Press

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Джулия Гарнер посетила премьеру нового сериала Netflix «Альтруисты» (The Altruists), которая состоялась в отеле The Plaza в Нью-Йорке.

Для своего появления на мероприятии знаменитость выбрала светло-розовый комбинезон с широкими брючинами, открытыми плечами и тонкими бретелями, перекрещивающимися на шее. Наряд отличался лаконичным дизайном и свободным силуэтом, а брючины были украшены атласными вставками-лампасами по бокам. Его для Гарнер создал бренд Tom Ford под руководством дизайнера Хайдера Аккермана.

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Джулия Гарнер / © Associated Press

Лук Джулия дополнила туфлями с заостренным носком темно-бежевого оттенка и прямоугольным клатчем того же цвета.

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Джулия Гарнер / © Associated Press

Актриса сделала стильную прическу с локонами, макияж с акцентом на красной помаде и длинный светлый маникюр. В ушах у нее сияли красивые серьги от Lorraine Schwartz.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Напомним, Джулия Гарнер в красном жакете на голое тело появилась на публике.

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