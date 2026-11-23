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- Шоу-бизнес
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В нежно-розовом комбинезоне с открытой спиной: Джулия Гарнер на премьере сериала Netflix
Американская актриса продемонстрировала красивый образ от Tom Ford.
Джулия Гарнер посетила премьеру нового сериала Netflix «Альтруисты» (The Altruists), которая состоялась в отеле The Plaza в Нью-Йорке.
Для своего появления на мероприятии знаменитость выбрала светло-розовый комбинезон с широкими брючинами, открытыми плечами и тонкими бретелями, перекрещивающимися на шее. Наряд отличался лаконичным дизайном и свободным силуэтом, а брючины были украшены атласными вставками-лампасами по бокам. Его для Гарнер создал бренд Tom Ford под руководством дизайнера Хайдера Аккермана.
Лук Джулия дополнила туфлями с заостренным носком темно-бежевого оттенка и прямоугольным клатчем того же цвета.
Актриса сделала стильную прическу с локонами, макияж с акцентом на красной помаде и длинный светлый маникюр. В ушах у нее сияли красивые серьги от Lorraine Schwartz.
Напомним, Джулия Гарнер в красном жакете на голое тело появилась на публике.