В нежно-розовом костюме и блузке с бантом: 75-летняя Мерил Стрип на красной дорожке церемонии

Актриса выглядела прекрасно на телевизионной премии.
Мерил Стрип побывала на 76-й церемонии вручения премии "Эмми", состоявшейся в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Она была в хорошем настроении и с радостью позировала фотографам.
На красной дорожке звезда предстала в нежно-розовом костюме от бренда Alexander McQueen, который состоял из двубортного жакета и широких брюк со стрелками.
Лук она дополнила шелковой блузкой с галстуком-бантом, босоножками цвета металлик и бледно-розовой сумкой с металлической ручкой.
Мерил сделала скромную прическу и макияж с черными стрелками. На лице у нее были оптические очки, в ушах - серьги-кольца с бриллиантами, а на пальце красовалось массивное кольцо медного оттенка.
Напомним, Мерил Стрип в платье-рубашке с асимметричным подолом появилась на премьере детективного сериала.
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