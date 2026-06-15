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- Шоу-бизнес
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В нежно-розовом костюме и с локонами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на деловой встрече
Джорджа Мелони надела на встречу наряд нежных оттенков.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони появилась на официальной церемонии встречи с президентом Южной Кореи Ли Дже Мэном в элегантном деловом наряде.
Политик предстала в нежно-розовом костюме, состоящем из однобортного жакета прямого кроя и широких укороченных брюк со стрелками. Под жакет Мелони надела белую блузку с высоким воротником.
Образ Джорджа дополнила бежево-розовыми туфлями-лодочками на каблуках. Из украшений она выбрала серьги с камнями в виде цветов. Завершающим штрихом образа премьер-министра стали макияж с розовой помадой и прическа с локонами.
Напомним, Джорджа Мелони в светло-голубом костюме и кроссовках появилась на военном параде.