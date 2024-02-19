В нежно-розовом лифе и юбке: британская модель в вязаном наряде продемонстрировала красивый загар

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новое положительное фото, на котором она показывала язык, закрыв глаза.

Стройная блондинка позировала в нежно-розовом вязаном лифе и юбке такого же цвета, которые подчеркнули ее красивый загар.

Арабелла Чи/Instagram

У Арабеллы была аккуратная укладка на одну сторону, лаконичные серьги в ушах, золотые цепочки на шее и золотые браслеты и кольца на руках.

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой в сексуальном розово-желто-оранжевом белье с прозрачными вставками.

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