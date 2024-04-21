В нежно-розовом наряде-водолазке: Рози Хантингтон-Уайтли под прицелом папарацци в Лондоне

18 апреля супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – отпраздновала свой день рождения. Женщине исполнилось 37 лет и по такому случаю она поделилась серией эффектных фотографий с поклонниками, на которых похвасталась розовым платьем и показала торт.

Но не успела она бурно провести собственную вечеринку, как пошла на день рождение Виктории Бекхэм. Британскому модельеру исполнилось 17 апреля 50 лет, но праздник она устроила 20-го в заведении Oswald's в Лондоне.

На вечеринке собрали все сливки общества, среди которых можно было увидеть Сальма Хайек с мужем-миллиардером, Еву Лонгорию и Тома Круза. Рози же и в этот разе решила надеть платье розового оттенка - это была водолазка от Alaia с расклешенной юбкой. Платье она сочетала с босоножками от Femme Luce Minimale, маленькой белой сумкой от Alaia, а также украшениями от Tiffany & Co. и Jessica McCormack.

Бойфренд модели Джейсон Стейтем придерживаясь дресс-кода мероприятия надел черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images

После завершения праздника под прицел папарацци попала и Виктория. Она покинула вечеринку по-особенному эффектно, поскольку ее нес на спине муж Дэвид. Но причиной этому был не выпитый алкоголь, а недавно сломанная нога Виктории из-за которой она до сих пор не может нормально ходить.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

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