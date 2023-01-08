В нежно-розовом платье и с французским маникюром: Кейт Хадсон посетила бранч для знаменитостей

У Кейт отличный вкус и она в очередной раз это доказала.

Актриса Кейт Хадсон, сыгравшая одну из главных ролей во второй части фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", посетила мероприятие в Калифорнии - Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс, а также бранч, организованный в его рамках.

Перед камерами Кейт появилась в нежно-розовом платье от бренда Huishan Zhang. Наряд был длинным, имел глубокое декольте, оборки, а также пояс с пряжкой на талии.

Дополнением этого красивого образа стал тонкий шарф, лаконичная прическа, макияж и французский маникюр. Туфли она выбрала черный и на ремешках от бренда Giuseppe Zanotti Black. Также шарма образу добавили интересные серьги с бриллиантами от Anita Ko.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Вместе с Кейт на этом мероприятии побывала еще и актриса Ева Лонгория. Она продемонстрировала лаконичный лук от австралийского бренда Maticevski.

Кейт Хадсон и Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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