В нежно-розовом платье и в лоферах: актриса Николь Кидман посетила теннисный турнир

В Нью-Йорке с с 28 августа по 10 сентября проходил Открытый чемпионат США по теннису. Поскольку мероприятие медийное, его, помимо обычных поклонников спорта, также посетило множество знаменитостей.

Одной из тех, кто появился на соревнованиях в последнии дни была актриса Николь Кидман. Звезда попала под прицел фотографов в нежно-розовом платье от бренда Self-Portrait с накладными карманами, воротником и пуговицами.

Платье актриса дополнила удобными белыми лоферами, белым жакетом, который несла в руках, а также небольшой сумкой с короткой ручкой от бренда Tod’s. Волосы актриса собрала в низкий хвост, сделала легкий макияж, надела солнцезащитные очки и несколько украшений.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

На следующий день она опять пришла на соревнования. На этот раз компанию Николь составил ее муж Кит Урбан. Актриса опять выбрала наряд в светлых тонах - белый полосатый костюм с трикотажной футболкой бежевого цвета, а также золотую цепочку Tiffany & Co.

Николь Кидман и ее муж Кит Урбан / Фото: Getty Images

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