В нежно-розовом платье с цветочными аппликациями от Prada: Мишель Уильямс получила награду
45-летняя актриса пришла на мероприятие вместе со своим мужем.
Мишель Уильямс посетила 32-ю ежегодную церемонию вручения премии Actor Awards в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа Томаса Кейла.
Уильямс получила награду за роль в мини-сериале Dying for Sex.
На церемонии она предстала в нежном аутфите. На ней было светло-розовое платье в пол и без рукавов от бренда Prada, расшитое цветочными аппликациями из камней, пайеток и бусин.
Образ Мишель дополнила аккуратной прической, макияжем с розовой помадой, серьгами-кольцами с бриллиантами и кольцом.
Напомним, Мишель Уильямс пришла на ивент в Нью-Йорке в необычном черно-белом платье от Dima Ayad.