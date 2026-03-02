В нежно-розовом платье с цветочными аппликациями от Prada: Мишель Уильямс получила награду

Мишель Уильямс / © Associated Press

Мишель Уильямс посетила 32-ю ежегодную церемонию вручения премии Actor Awards в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа Томаса Кейла.

Томас Кейл и Мишель Уильямс / © Associated Press

Уильямс получила награду за роль в мини-сериале Dying for Sex.

На церемонии она предстала в нежном аутфите. На ней было светло-розовое платье в пол и без рукавов от бренда Prada, расшитое цветочными аппликациями из камней, пайеток и бусин.

Мишель Уильямс / © Associated Press

Образ Мишель дополнила аккуратной прической, макияжем с розовой помадой, серьгами-кольцами с бриллиантами и кольцом.

Мишель Уильямс / © Associated Press

Напомним, Мишель Уильямс пришла на ивент в Нью-Йорке в необычном черно-белом платье от Dima Ayad.