В нежно-розовом платье со стразами: гламурная Линдсей Лохан на премьере долгожданного фильма

Линдсей Лохан / © Associated Press

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Актриса посетила премьеру фильма «Чумовая пятница 2» в Лос-Анджелесе. В этой комедии она вернулась к своей знаменитой роли, как и ее коллега Джейми Ли Кертис.

На премьере перед фотографами Линдсей блистала в розовом платье от Miu Miu, которое имело декольте сердцем, много складок на ткани, плиссированную юбку, а также было украшено стразами на бретельках и по длине.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Образ Лохан также дополняли украшения от Lorraine Schwartz, которые сияли на ее шее и в ушах, роскошная укладка с макияжем, а оригинальным акцентом образа стала сумочка-клатч от известного бренда Judith Leiber, которая была сделана в виде микрофона усыпанного стразами.

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Премьеру она посетила со своим мужем — бизнесменом Бадером Шаммасом. Они поженились в 2022 году, а в июле 2023 года актриса родила сына в Дубае, где она проживает с 2014 года с возлюбленным.

Линдсей Лохан с мужем / © Associated Press

Напомним, что через более чем 20 лед после выхода молодежной комедии «Чумовая пятница», актрисы Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис, опять собрались на одной съемочной площадке, чтобы воплотить свои роли и некоторые кадры со съемочной площадки попадали в объективы папарацци.

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images