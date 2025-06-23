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- Шоу-бизнес
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В нежно-розовой рубашке с акцентной каймой: Шарлиз Терон в лаконичном луке появилась на улицах Нью-Йорка
Актриса выглядела сдержанно, но стильно.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Шарлиз Терон. Актриса продемонстрировала на улицах города образ, в котором воплотился современный минимализм с акцентом на элегантность.
На звезде была нежно-розовая рубашка с акцентной темно-синей каймой, которую она заправила в черные широкие брюки с высокой посадкой. Аутфит Шарлиз дополнила черными сандалиями.
У Терона было классическое каре и легкий нежный макияж, уши она украсила золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Шарлиз Терон ранее вышла в свет в белом мини-платье от Givenchy с асимметричным подолом, длинными рукавами и огромной рюшей.