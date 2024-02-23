В нежном голубом мини-платье: Эмма Уотсон посетила показ Prada в Милане

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 Модного дома Prada. Среди гостей мероприятия появилась звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон.

Девушка пришла на показ в нежном голубом мини-платье в цветочный принт и с рюшами на юбке с белой отделкой. Талию наряда украшал тонкий белый пояс.

Также образ Эммы дополнял темно-синий лаконичный плащ, рукава которого она носила подвернув, а также кремовый туфли и черная сумка. Волосы актриса уложила в прическу и сделала макияж на лице с черными стрелками.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Шоу Prada Эмма Уотсон посетила после того, как ее заметили в бутике бренда в центре города. Она оделась лаконично и повседневно, поскольку на ней были свободные светлые джинсы, которые она сочетала с клетчатой рубашкой и пальто на пуговицах овсянкового оттенка.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы Эммы Уотсон (13 фото)