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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
893
Время на прочтение
1 мин

В нежном голубом платье с цветком: реальная дочь "принцессы Леи" из "Звездных войн" вышла в свет

Актриса подарила свой голом одному из персонажей культового детского фильма.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Билли Лурд

Билли Лурд / © Associated Press

32-летняя американская актриса Билли Лурд — единственный ребенок актрисы Кэрри Фишер, которая прославилась как принцесса Лея в серии фильмов «Звездные войны», вышла на публику. Билли посетила презентацию детского фильма «Смурфики», поскольку в англоязычной версии озвучила одного из персонажей.

Актриса надела тематическое платье от Aje, ведь это был оригинальный фантазийный наряд голубого цвета с ассиметричной юбкой. Также его дизайн таким, что казалось — платье сшито с больших лепестков. В верхней части его украшал цветок из ткани. Голубую эстетику Билли дополнила маникюром в таком цвете, макияжем и кольцом с огромным камнем.

Билли Лурд / © Associated Press

Билли Лурд / © Associated Press

Также она обула туфли со стразами от Christian Louboutin, а в ее ушах сверкали серьги-кольца с камнями.

Еще одной звездой, которая подарила свой голос персонажу фильма «Смурфики» стала Рианна. Певица пришла на премьеру со своими сыновьями, а беременный живот подчеркнула платьем от Saint Laurent.

Рианна с сыновьями / © Associated Press

Рианна с сыновьями / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
893
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