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- Шоу-бизнес
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В нежном голубом платье с цветком: реальная дочь "принцессы Леи" из "Звездных войн" вышла в свет
Актриса подарила свой голом одному из персонажей культового детского фильма.
32-летняя американская актриса Билли Лурд — единственный ребенок актрисы Кэрри Фишер, которая прославилась как принцесса Лея в серии фильмов «Звездные войны», вышла на публику. Билли посетила презентацию детского фильма «Смурфики», поскольку в англоязычной версии озвучила одного из персонажей.
Актриса надела тематическое платье от Aje, ведь это был оригинальный фантазийный наряд голубого цвета с ассиметричной юбкой. Также его дизайн таким, что казалось — платье сшито с больших лепестков. В верхней части его украшал цветок из ткани. Голубую эстетику Билли дополнила маникюром в таком цвете, макияжем и кольцом с огромным камнем.
Также она обула туфли со стразами от Christian Louboutin, а в ее ушах сверкали серьги-кольца с камнями.
Еще одной звездой, которая подарила свой голос персонажу фильма «Смурфики» стала Рианна. Певица пришла на премьеру со своими сыновьями, а беременный живот подчеркнула платьем от Saint Laurent.