В нежном костюме и с лентой победительницы: "Мисс Франция-2025" посетила премьеру фильма

"Мисс Франция-2025" - Анжелика Ангарни-Филопон - вышла в свет. Она посетила премьеру фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", которая состоялась в Париже.

На этом мероприятии Анжелика появилась в стильном брючном костюме нежного оттенка, который носила в сочетании с бежевым топом и коричневыми босоножками.

В ушах у нее сверкали большие золотые серьги, на лице был красивый макияж, а вот через плечо висела лента победительницы.

Анжелика Ангарни-Филопон "Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

Напомним, что Анжелике 34 года, в обычной жизни она работает бортпроводницей и является уроженкой французского острова Мартиника в Карибском море. В конкурсе она смогла принять участие благодаря изменению правил, поскольку к нему допускаются теперь женщины старше 24 лет, а также замужние и имеющие детей. Подобное случилось впервые с момента основания конкурса конкурса в 1920 году.

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

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