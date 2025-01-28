В нежном костюме и с лентой победительницы: "Мисс Франция-2025" посетила премьеру фильма

В столице Франции презентовали четвертую часть культового фильма.
"Мисс Франция-2025" - Анжелика Ангарни-Филопон - вышла в свет. Она посетила премьеру фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", которая состоялась в Париже.
На этом мероприятии Анжелика появилась в стильном брючном костюме нежного оттенка, который носила в сочетании с бежевым топом и коричневыми босоножками.
В ушах у нее сверкали большие золотые серьги, на лице был красивый макияж, а вот через плечо висела лента победительницы.
Напомним, что Анжелике 34 года, в обычной жизни она работает бортпроводницей и является уроженкой французского острова Мартиника в Карибском море. В конкурсе она смогла принять участие благодаря изменению правил, поскольку к нему допускаются теперь женщины старше 24 лет, а также замужние и имеющие детей. Подобное случилось впервые с момента основания конкурса конкурса в 1920 году.
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