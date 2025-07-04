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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
712
Время на прочтение
1 мин

В нежном летнем платье: София Вергара очаровала всех на презентации своего бренда косметики

На этот раз актриса выбрала образ, который прославлял летние и цветочные мотивы.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
София Вергара

София Вергара / © Getty Images

Комедийная актриса и телеведущая София Вергара блистала на презентации своей косметики Toty в Мадриде. На этом мероприятии она привлекла внимание элегантным летним платьем миди с цветочным узором.

У ее наряда не було бретелек, а декольте украшал небольшой V-образный вырез, также на лифе и талии были небольшие рюши. Образ София дополнила укладкой с легкими локонами и нюдовым макияжем.

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

Из украшений она решила надеть гламурные кольцо и браслет с камнями, а также завершила образ бежевыми босоножками на очень высокой платформе и каблуках. Обувь в таком стиле — любимая у Вергары и она никогда не отказывается от нее, независимо от модных тенденций.

Ранее София носила подобную обувь с ярким нарядом на интервью у Джимми Феллона. На звезде было платье без бретелек цвета Апероль длины миди.

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
712
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