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- Шоу-бизнес
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В нежном летнем платье: София Вергара очаровала всех на презентации своего бренда косметики
На этот раз актриса выбрала образ, который прославлял летние и цветочные мотивы.
Комедийная актриса и телеведущая София Вергара блистала на презентации своей косметики Toty в Мадриде. На этом мероприятии она привлекла внимание элегантным летним платьем миди с цветочным узором.
У ее наряда не було бретелек, а декольте украшал небольшой V-образный вырез, также на лифе и талии были небольшие рюши. Образ София дополнила укладкой с легкими локонами и нюдовым макияжем.
Из украшений она решила надеть гламурные кольцо и браслет с камнями, а также завершила образ бежевыми босоножками на очень высокой платформе и каблуках. Обувь в таком стиле — любимая у Вергары и она никогда не отказывается от нее, независимо от модных тенденций.
Ранее София носила подобную обувь с ярким нарядом на интервью у Джимми Феллона. На звезде было платье без бретелек цвета Апероль длины миди.