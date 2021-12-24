В нежном луке и с красивой прической: Настя Каменских поздравила всех с наступающим Новым годом

В нежном луке и с красивой прической: Настя Каменских поздравила всех с наступающим Новым годом

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеопоздравления.

NK|Настя Каменских записала для читателей ТСН.ua видеопоздравления с Новым годом.

Артистка позировала на фоне красивой елки и камина. Она пожелала всем реализации творческих планов и идей, успехов, счастья и здоровья.

"Привет друзья! Поздравляю вас с грядущими праздниками! Желаю, чтобы планы и творческие идеи были воплощены в жизнь! Удачи, счастья и самое главное – крепкого здоровья! Ваша NK", — сказала певица.

NK|Настя Каменских поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

На видео Настя предстала в нежном образе: в светлом наряде, с красивым макияжем и прической с кудрями. Свой аутфит звезда дополнила элегантными серьгами и деликатной золотой цепочкой. Она выглядела просто очаровательно.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров и группа KADNAY .

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