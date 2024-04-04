В нежном многослойном платье: Дакота Фэннинг вышла на красную дорожку, чтобы презентовать новый сериал

30-летняя актриса Дакота Фэннинг появилась на презентации нового сериала от Netflix "Рипли", снятого по мотивам романов писательницы Патриции Хайсмит о Томе Рипли - авантюристе не имеющего никаких моральных принципов, убийце.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

На красной дорожке мероприятия, которое состоялось в Лос-Анджелесе, актриса позировала в нежном белом платье, состоящем из множества слоев полупрозрачной ткани. Ее наряд был от бренда Fendi из кутюрной коллекции весна-лето 2024.

Платье имело небольшой шлейф и сетчатый верх, который создавал иллюзию асимметричного декольте и голой спины.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

Наряд девушка дополнила очень легким макияжем, распустила волосы и завершила образ крупными серьгами с камнями.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

Премьера сериала запланирована на 4 апреля, а главную роль в нем - самого Тома Рипли - сыграет ирландский актер Эндрю Скотт.

Читайте также: