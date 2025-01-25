В нежном наряде от Elie Saab: жена Мэттью Макконахи очаровала публику на концерте в Саудовской Аравии

Она затмила на красной дорожке в тот день всех.

Камила Алвес выглядела роскошно в длинном и нежном шифоновом платье-кейпе цвета шампанского. Это был наряд в мелкий, еле заметный принт и с глубоким декольте на груди.

Платье было был из коллекции Elie Saab весна-лето 2025 года. Горловина у него выполнена в виде косички, к которой крепилась длинная накидка.

Также у этого наряда был шлейф, а носила платье Камила его в сочетании с золотыми украшениями и босоножками. Учитывая то, что надела такой наряд женщина на мероприятие в Саудовской Аравии, то он особенно вписывался, поскольку напоминал оттенки этой пустынной страны и эстетику Ближнего Востока.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / Фото: Getty Images

Вместе с мужем Мэттью Макконахи она посетила концерт "Жизнь - это сон", который был написан Энтони Хопкинсом и Королевским филармоническим оркестром. После этого в Саудовской Аравии они побывали на еще одном мероприятии - церемонию вручения премии Joy Awards 2025. Камила тогда выбрала желтое платье на одно плечо от бренда Oscar de la Renta.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / Фото: Getty Images

Камила Алвес / Фото: Getty Images

Читайте также: