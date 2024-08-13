В нежном наряде от Versace: Бри Ларсон посетила мероприятие в Лос-Анджелесе

Американская актриса Бри Ларсон - звезда серии фильмов Marvel - посетила мероприятие SAG-AFTRA Foundation Conversations Presents, которое было посвящено сериалу "Уроки химии". Проходило мероприятие в Центре исполнительских искусств имени Мерил Стрип 12 августа Лос-Анджелесе.

На этом мероприятии она появилась с ног до головы одетая в наряд от Versace - сочетала полосатую рубашку пудрового цвета и твидовую мини-юбку. Рубашку в юбку она заправила только спереди, а рукава подвернула.

Также Ларсон дополнила образ серебристыми туфлями на каблуках, которые напоминали из-за формы пуанты. Волосы актриса распустила и сделала легкую укладку волной. Макияж у актрисы также был лаконичным.

Бри Ларсон / Фото: Getty Images

Однако в этот раз ее наряд был оригинальным и никто другой его не повторил. Ведь не так давно, во время пресс-конференции Filming Italy 2024, которая проходила в городе Кальяри, что в столице итальянского острова Сардиния, с Ларсон случился модный конфуз - в таком же платье как у нее пресс-конференцию пришла актриса Александра Даддарио.

Александра Даддарио, Бри Ларсон и Джон Дэвид Вашингтон / Фото: Getty Images

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