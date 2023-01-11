В нежном образе от Chanel: Марго Робби позировала на красной дорожке "Золотого глобуса"

Актриса Марго Робби была среди приглашенных звезд 80-й церемонии "Золотой глобус", которая прошла минувшей ночью в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

32-летняя актриса вышла на красную дорожку в нежно-розовом платье от Chanel. Это платье из кутюрной коллекции осень-2022 симпатичного оттенка с узором, расшитое пайетками, с кружевом и дополнено бриллиантовой брошью, прикрепленной к лифу

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго Робби / Фото: Associated Press

Робби дополнила вечерний лук серьгами, лаконичным макияжем и полупрозрачным маникюром. Волосы она распустила и накрутила легкими волнами.

К слову, на церемонию розовое платье выбрала также австралийская актриса Элизабет Дебики, хорошо знакомая зрителям благодаря ее работе в пятом сезоне сериала "Корона", где она сыграла принцессу Диану.

Марго Робби / Фото: Associated Press

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