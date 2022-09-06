В нежном образе с крыльями: Екатерина Бужинская заинтриговала подписчиков

Артистка анонсировала выход новой композиции.
Екатерина Бужинская заинтриговала фолловеров анонсом своей новой песни "Сила кохання".
В Instagram Екатерина опубликовала короткое видео, на котором предстала в нежном образе ангела. Своими крыльями она обнимает и оберегает военного, защищающего нашу землю.
"Друзья, наконец-то порадую вас новой музыкальной работой "Сила кохання". Вскоре премьера", — написала Бужинская.
Напомним, ранее певица показала милые фотографии со своими детьми – Катериной и Дмитриком. Звездная мама позировала во время прогулки по Будапешту с двойняшками в образах family look с сине-желтыми рукавами.
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