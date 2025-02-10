В нежном платье А-силуэта с цветами: Ариана Гранде очаровала красивым нарядом на красной дорожке

Девушка выглядела мило и нежно, а также очень напоминала свой персонаж из фильма "Wicked: Чародейка".

Певица и актриса Ариана Гранде выглядела романтично и мечтательно в нежно-розовом платье, которое надела на премию Virtuosos Awards. Мероприятие проходило в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.

Наряд Гранде был от Armani Privé из коллекции осень-зима 2022. Платье было длинным, на тонких бретельках, выполнено в А-силуэте и полностью украшено декором в виде кружевных объемных цветов. Также можно рассмотреть, что юбка у платья украшена асимметричной сеткой.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ариана носила этот наряд в сочетании с украшениями Ariana Grande x Swarovski - коллекцией, которая была создана ею в сотрудничестве с этим брендом.

Также она собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж со стрелками и блестящими тенями, который в последнее время постоянно делает на светские мероприятия.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ранее Ариана продемонстрировала тоже платье с пышной юбкой, но уже прозрачной и короткой. Ее наряд был от Модного дома Christian Dior из коллекции на сезон весна-лето 2025. Она стала одной из первых, кто выгулял этот кутюрный наряд на публике.

Ариана Гранеде / Фото: Associated Press

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