- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
В нежном платье Chanel с цветочными аппликациями: Пенелопа Крус очаровала образом на премьере в Лондоне
Актриса подчеркнула стройную фигуру изысканным нарядом, сшитым на заказ.
Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Бункер» в рамках Лондонского кинофестиваля. На красной дорожке актриса продемонстрировала эффектный образ.
На ней было изготовленное на заказ нежное светло-желтое кружевное платье макси от Chanel с цветочным узором, приталенным силуэтом, широкими бретелями и квадратным декольте. Наряд также был украшен цветными цветочными аппликациями с тонкими нитями и кисточками. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру звезды.
Пенелопа дополнила наряд светлыми босоножками на каблуках. Уши она украсила золотыми серьгами с бриллиантами в форме бантиков и кольцом с камнями. Актриса сделала прическу с локонами и челкой, уложив волосы на одну сторону. Крус подчеркнула глаза черными тенями и подводкой, а губы накрасила розовой помадой с легким блеском. Завершил аутфит светло-розовый маникюр.
Напомним, Пенелопа Крус в прошлый раз на Лондонском кинофестивале BFI появилась в винтажном образе от Ralph Lauren. На ней был черный костюм, клетчатая рубашка и галстук, а также берет.