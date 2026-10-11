В нежном платье Chanel с цветочными аппликациями: Пенелопа Крус очаровала образом на премьере в Лондоне

Пенелопа Крус / © Associated Press

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Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Бункер» в рамках Лондонского кинофестиваля. На красной дорожке актриса продемонстрировала эффектный образ.

Пенелопа Крус / © Associated Press

На ней было изготовленное на заказ нежное светло-желтое кружевное платье макси от Chanel с цветочным узором, приталенным силуэтом, широкими бретелями и квадратным декольте. Наряд также был украшен цветными цветочными аппликациями с тонкими нитями и кисточками. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру звезды.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа дополнила наряд светлыми босоножками на каблуках. Уши она украсила золотыми серьгами с бриллиантами в форме бантиков и кольцом с камнями. Актриса сделала прическу с локонами и челкой, уложив волосы на одну сторону. Крус подчеркнула глаза черными тенями и подводкой, а губы накрасила розовой помадой с легким блеском. Завершил аутфит светло-розовый маникюр.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Напомним, Пенелопа Крус в прошлый раз на Лондонском кинофестивале BFI появилась в винтажном образе от Ralph Lauren. На ней был черный костюм, клетчатая рубашка и галстук, а также берет.

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