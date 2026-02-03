В нежном платье холодного оттенка: невеста Дамиано Давида сияла на красной дорожке

Дав Камерон / © Associated Press

Реклама

Актриса и певица Дав Камерон посетила предцеремониальный гала-концерт «Грэмми», который состоялся в Беверли-Хиллз. Она вышла на красную дорожку в изысканном длинном платье от бренда Georges Hobeika.

Этот наряд «ледяного» оттенка был из коллекции весна-лето 2026. Платье украшали нежные драпировки на плечах и бедрах, а корсет у него был из гладкого шелка.

Дав Камерон / © Associated Press

Образ Дав дополнила оригинальной сумкой-шаром от Blumera и обувью на очень высоких платформах. Также девушка распустила волосы и сделала нежный макияж с голубыми тенями.

Реклама

Дав Камерон / © Associated Press

Пришел на это мероприятие и жених Дав итальянский певец Дамиано Давид, который ранее был солистом группы Maneskin. Пара недавно объявила о помолвке и Дав даже продемонстрировала свое кольцо с камнем от Bernini.

Дав Камерон и Дамиано Давид / © Associated Press

Они часто появляются вместе на мероприятиях и публикуют совместные фото. В одном из недавних интервью Дамиано назвал отношения с Дав «здоровыми».

«Я нахожусь в одном из самых счастливых моментов своей личной жизни. У меня самые здоровые отношения, которые у меня когда-либо были, и мне удается видеться с семьей, видеться с друзьями, заботиться о себе… Победа для меня сейчас на самом деле заключается в том, чтобы заставить свою работу и личную жизнь жить вместе, а не постоянно бороться», — сказал певец.