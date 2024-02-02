В нежном платье и эспадрильях: Пэрис Хилтон заметили на прогулке в Майами

Наряд звезды был лаконичным и довольно скромным, из-за чего привлекал внимание.
Голливудская светская львица Пэрис Хилтон появилась на улице в Майами, направляясь на мероприятие, которое посетила с мужем Картером Реумом. Надела она легкое синее платье с геометрическим принтом, рукавами-фонариками, V-образным декольте и пуговицами. Дополнял платье пояс в виде синего жгута.
Также в руке Пэрис держала небольшую белую сумку от Louis Vuitton с монограммой, а также мобильный телефон. Обула она эспадрильи на высокой танкетке и с узором.
Завершали лук звезды идеальная укладка с длинными локонами, макияж и солнцезащитные очки в белой оправе.
Этот ее выход в свет произошел буквально через несколько дней после того как они с мужем отпраздновали первый день рождения их первенца Феникса. Снимками с праздника Пэрис поделилась в Instagram и на них позировала в голубом платье принцессы от бренда Selkie Head.
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