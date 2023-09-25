В нежном платье миди и с венком на голове: каким был первый свадебный образ Одри Хепберн

Одри Хепберн - одна из самых узнаваемых актрис 20 века. На экране она очаровывала зрителей своей искренность., нежностью и красотой, оставляя приятное послевкусие после каждого фильма, где сыграла. Однако в обычной жизни актриса не была столь счастлива, ведь многие годы пыталась найти любовь.

Замужем она была дважды, и первый ее брак состоялся 25 сентября 1954 года. Мужем Одри стал американский актер и режиссер Мел Феррер, с которым она познакомилась во время работы над пьесой "Ундина". Для церемонии Одри выбрала лаконичное белое платье миди с пышной юбкой, полупрозрачными пышными бальными рукавами и воротником-стойкой. Спереди на платье были изящные пуговицы.

Дополняли этот наряд высокие белые перчатки до локтя, атласный пояс на талии, который завязывался на большой бант на спине, а также туфли и милый венок из цветов ,который она надела на голову. Платье было разработано для актрисы Пьером Бальманом, основателем французского Модного дома Balmain.

Одри Хепберн и Мел Феррер / Фото: Associated Press

Свадьба состоялась в Бюргенштоке, Швейцария. Они прожили вместе 14 лет: с 1954 по 1968 годы. В 1960 году, после нескольких выкидышей, Одри Хепберн родила сына, получившего имя Шон Хепберн Феррер.

Одри Хепберн, Мел Феррер и их сын Шон / Фото: Associated Press

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