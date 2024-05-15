В нежном платье от Dior: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" в Каннах

В этом платье актриса выглядела очаровательно и нежно.
Во второй день Каннского кинофестиваля гостям мероприятия презентовали внеконкурсный фильм "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", который стал приквелом фильма 2015 года "Безумный Макс: Дорога ярости".
В этот раз главную роль в картине сыграла Аней Тейлор-Джой - перспективная актриса, которая в свои 28 лет успела сняться во многих успешных фильмах и сериалах. Аня, как звезда фильма, прибыла в Канны, чтобы представить его публике.
На красную дорожку девушка вышла в платье от Christian Dior классического вечернего фасона - с пышной юбкой и приталенным верхом-бюстье. Наряд был выполнен в нежно-кремовом оттенке и полностью украшен мелкими стразами.
Дополнила девушка лук украшениями от Tiffany & Co. - роскошным колье оригинального перекрученного дизайна, серьгами с мелкими бриллиантами и кольцом бриллиант, в котором был в форме капли.
Ее образ дополнили макияж с черными стрелками на глазах и помада винного оттенка на губах.
Особенное внимание привлекла прическа Ани, поскольку ее длинные платиновые волосы были уложены в высокий пучок немного в ретро стилистике.
Аня - амбассадор бренда Christian Dior и даже в качестве своего свадебного платья надела из наряд с колибри от них. А в преддверии этой премьеры девушка посетила их показ в Нью-Йорке.
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