В нежном платье от Miu Miu и с красивой прической: Сидни Суини на мероприятии в Лондоне

Сидни Суини / © Getty Images

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Голливудская звезда Сидни Суини посетила европейскую премьеру фильма «Долина Эхо» в котором сыграла с Джулианной Мур. На фотоколле девушка появилась в роскошном платье от Miu Miu, которое было выполнено в невероятно красивом небесно-голубом оттенке.

Сидни Суини / © Associated Press

Однако для вечерней части мероприятия Сидни переоделась. Девушка надела более лаконичный и удобный наряд — тоже платье миди от Miu Miu. Этот наряд из шелкового атласа отлично подчеркивал ее фигуру, был достаточно стильным и гламурным за счет своего фасона и декора лифа.

Актриса дополнила образ туфлями-лодочками в тон к платью, а также украшениями от David Morris. Прическу она также обновила и сделала более лаконичной.

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Сидни Суини / © Getty Images

Напомним, что с Модным домом Miu Miu Сидни сотрудничает уже давно и не только выбирала наряд от этой марки для своего появления на Met Gala, но и регулярно посещает показы бренда. Самым обсуждаемым нарядом от Miu Miu, которые Сидни надевала, был ее лук с гламурными трусами, в которых она появилась на модном шоу бренда в Париже.

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images