В нежном платье от Valentino: Никола Пельтц позировала на дорожке с мужем Бруклином

Пара вышла на дорожку третьего ежегодного гала-концерта Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе. Супруги приехали, чтобы собрать столь необходимые средства для музейных выставок и общественных программ, и оба позаботились о том, чтобы привлечь внимание публики.

Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Никола блистала в этот вечер на дорожке в нежно-розовом платье от Valentino с розой на талии, дополнив наряд нюдовыми туфлями на платформе и высоких каблуках. В ушах у девушки сверкало несколько серьг-висюлек из камней, также Никола сделала насыщенный макияж со стрелками на веках, нанесла румяна и нюдовой помадой с карандашом подчеркнула губы, а волосы собрала в высокую прическу.

Бруклин был в черном классическом костюме, белоснежной рубашке и идеально начищенных лаковых туфлях. Он приобнимал свою супругу за талию, когда они вместе позировали на красной дорожке.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Associated Press

Читайте также: