В нежном платье оттенка розового зефира: Аманда Сейфрид пришла на премьеру самого ожидаемого триллера года
Актриса выбрала платье нежного оттенка, которое создал новый креативный директор Versace.
С января по март 2025 года в Нью-Джерси проходили съемки фильма «Служанка», основанного на одноименном романе 2022 года Фриды Макфадден, ставшего международным бестселлером. Главные роли в фильме исполнили Аманда Сейфрид и Сидни Суини, которые пришли на премьеру картины в Нью-Йорке 2 декабря, но если Суини позировала в гламурном наряде со стразами, то Сейфрид выбрала наряд от Versace, созданный первым креативным директором бренда Дарио Витале, назначенного после продажи Донателлой Версаче Модного дома.
Платье Аманды было нежного оттенка, который напоминал цвет розового зефира. У него было глубокое декольте с драпировкой и много складок. Образ актриса дополнила драгоценностями от Tiffany & Co. и обувью от Aquazzura.
Волосы Аманды были уложены в элегантную прическу в стиле старого Голливуда — на одну сторону и с легкими волнами.