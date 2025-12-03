ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
184
1 мин

В нежном платье оттенка розового зефира: Аманда Сейфрид пришла на премьеру самого ожидаемого триллера года

Актриса выбрала платье нежного оттенка, которое создал новый креативный директор Versace.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

С января по март 2025 года в Нью-Джерси проходили съемки фильма «Служанка», основанного на одноименном романе 2022 года Фриды Макфадден, ставшего международным бестселлером. Главные роли в фильме исполнили Аманда Сейфрид и Сидни Суини, которые пришли на премьеру картины в Нью-Йорке 2 декабря, но если Суини позировала в гламурном наряде со стразами, то Сейфрид выбрала наряд от Versace, созданный первым креативным директором бренда Дарио Витале, назначенного после продажи Донателлой Версаче Модного дома.

Аманда Сейфрид и Сидни Суини / © Associated Press

Аманда Сейфрид и Сидни Суини / © Associated Press

Платье Аманды было нежного оттенка, который напоминал цвет розового зефира. У него было глубокое декольте с драпировкой и много складок. Образ актриса дополнила драгоценностями от Tiffany & Co. и обувью от Aquazzura.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Волосы Аманды были уложены в элегантную прическу в стиле старого Голливуда — на одну сторону и с легкими волнами.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Красивые наряды Аманды Сейфрид (12 фото)

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

