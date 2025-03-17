В нежном платье персикового цвета: Рэйчел Зеглер на премьере фильма "Белоснежка"

23-летняя актриса Рэйчел Зеглер посетила мировую премьеру фильма "Белоснежка" от студии Walt Disney. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а девушка на нем была в центре внимания, поскольку сыграла в этой картине главную роль.

К фотографам она пришла в длинном вечернем платье от Dior персикового цвета, сшитом на заказ. Это было бальное платье-бюстье с подчеркнутой поясом талией, с цветочной отделкой на груди, а также пышной юбкой. Нежный образ актрисы дополнили украшения от ювелирного бренда Chopard, макияж и высокая прическа.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Это уже второе появление девушки, которое проходит в рамках промо-тура к "Белоснежке". Ранее премьера состоялась в Испании и на красной дорожке актриса позировала с сумкой-яблоком в руке и белом платье от бренда Elie Saab.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

В Украине показы фильма стартуют с 20 марта.

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