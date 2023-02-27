В нежном платье, расшитом 190 розами: Зендея вышла на красную дорожку в оригинальном образе

Платье было эксклюзивным и созданным специально для этого мероприятия.

В Калифорнии прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров. На красной дорожке появились Эмили Блант, Кейт Бланшет, Элизабет Дебики, Дженнифер Кулидж, Аманда Сейфрид и многие другие звезды. Однако одним из самых необычных и роскошных образов на мероприятии стал лук 26-летней актрисы Зендеии.

Над образом девушки работал ее несменный стилист Ло Роуч, который в этот раз предложил надеть ей потрясающее нежно-розовое платье от бренда Valentino.

У наряда не было бретелек, декольте было выполнено в форме сердца, а корсаж плотно сидел на стройной фигуре звезды.

Зендея / Фото: Associated Press

Нижняя часть платья была выполнена в фасоне "русалка", юбка имела длинный шлейф и была расшита шелковыми розами. Всего цветов на платье было пришито 190. Наряд был изготовлен для Зендеи на заказ и разработан лично креативным директором бренда Valentino - Пьером Паоло Пиччьоли.

Зендея / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополняли ювелирные украшения от бренда Bulgari, элегантная укладка и макияж с нежно-розовыми румянами.

Зендея / Фото: Associated Press

На церемонии Зендая в этот раз ничего не получила, хотя и была номинирована. Тем не менее актриса вышла на сцену, чтобы вместе с Полом Мескаль вручить награду в категории "Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале". На Зендее в этот раз было платье Giorgio Armani и украшения Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

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