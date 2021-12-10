В нежном платье с аппликацией: беременная третьим ребенком Лили Рэйб на красной дорожке

Знаменитость очаровала нежным образом на светском мероприятии.
Звезда "Американской истории ужасов" актриса Лили Рэйб посетила показ фильма "Нежный бар", в котором сыграла вместе с Беном Аффлеком и Тайем Шериданом. Мероприятие состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Лили появилась на красной дорожке в длинном нежно-розовом платье с рукавами клеш, на которых была цветочная аппликация бисером. Образ актрисы дополнили золотые серьги и нежный макияж с блеском на губах.
Конечно же, нельзя не заметить, что актриса беременна. Для нее и ее партнера Хэмиша Линклейтера, с которым в отношениях с 2013 года, это будет уже третий ребенок.
Также напомним, что недавно на красную дорожку на последних месяцах беременности вышла и 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс. Звезда посетила мировую премьеру нового фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх".
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