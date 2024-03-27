В нежном платье с черным поясом: Кирстен Данст на премьере фильма в Лондоне

Кирстен Данст посетила специальный показ фильма "Восстание Штатов", который состоялся в Лондоне. На красной дорожке известная актриса позировала в нежно-сером платье из атласного шелка с круглым небольшим воротником и "спрятанными" пуговицами на груди.

Кирстен Данст / Фото: Associated Press

Ярким акцентом этого наряда был черный пояс, который являл собой широкую черную ленту, что завязывалась на бант.

Дополнили образ Кирстен черные босоножки, часы с красивым ремешком-цепочкой и пара золотых сережек. Также она собрала волосы и на лице сделала макияж с нежно-розовой помадой.

Кирстен Данст / Фото: Associated Press

В картине Кирстен досталась главная роль, она сыграет фотожурналист. И по словам актрисы, чтобы вжится в роль, она должна была научится професионально пользоваться камерой.

Читайте также: