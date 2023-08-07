В нежном платье с цветком и рюшами: экс-звезда The Pussycat Dolls очаровала нежным нарядом

Певица и ведущая Эшли Робертс, прославившаяся как одна из участниц бурлеск-группы The Pussycat Dolls, а также своим участием в нескольких реалити-шоу на британском телевидении. Уже несколько лет она является ведущей на радио утреннего шоу, поэтому ее часто фотографируют папарацци, когда она выходит с офиса.

В понедельник, 7 августа, ее подловили в очень нежном и романтичном наряде - желтом платье от бренда Never Fully Dressed. Платье было длиной до косточек, имело свободный фасон, а юбку украшали две большие рюши.

Также у платья был золотой принт, открытые плечи и бретелька-халтер украшенная объемным цветком. Лук звезда дополнила бежевыми туфлями-лодочками, солнцезащитными очками и сумкой от бренда Jacquemus. Волосі она собрала оставив несколько прядей ниспадать на лицо.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее она уже выходила на улицу с этой сумкой, но тогда ее сочетала со светлым платьем с вырезом под грудью.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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