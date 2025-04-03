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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В нежном платье с декольте и складками: Мишель Уильямс появилась на премьере сериала

Актриса Мишель Уильямс снялась с мини-сериале под названием Dying for Sex, поэтому посетила премьеру этого проекта в Нью-Йорке.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мишель Уильямс

Мишель Уильямс / © Associated Press

На красную дорожку 44-летняя звезда вышла в длинном оригинальном платье от бренда Proenza Schouler из коллекции весна-лето 2025.

Ее наряд был нежного светло-фиолетового цвета, а также имел V-образное декольте. Платье также украшала плиссировка по всей длине и перекрученные бретельки.

Мишель Уильямс / © Associated Press

Мишель Уильямс / © Associated Press

От украшений актриса практически отказалась и дополнила образ только несколькими браслетами на запястье одной руки и кольцами. Лаконичными были и ее макияж с прической.

Компанию Мишель на красной дорожки составила актриса Дженни Слейт в костюме от Michael Kors из коллекции весна-лето 2025, который включал топ-бюстье и юбку-карандаш. Многие могут помнить актрису по роли в фильме «Оставь, если любишь».

Дженни Слейт и Мишель Уильямс / © Associated Press

Дженни Слейт и Мишель Уильямс / © Associated Press

Также Мишель пришел поддержать ее муж — режиссер Томас Кейл, с которым она познакомилась на съемках сериала «Фосси/Вердон». В марте 2020 года Уильямс и Кейл поженились. У них есть двое детей, но также у Мишель есть 19-летняя дочь Матильда Роуз, которую она родила от актера Хита Леджер.

Томас Кейл и Мишель Уильямс / © Associated Press

Томас Кейл и Мишель Уильямс / © Associated Press

Днем ранее Мишель также сфотографировали, когда она шла на интервью. На актрисе в тот день был стильный наряд с джинсами и белым топом.

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