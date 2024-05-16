В нежном платье с гламурными пуговицами: Сара Джессика Паркер на мероприятии в Нью-Йорке

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер приняла участие в мероприятии Warner Bros. Discovery Upfront, которое состоялось в Нью-Йорке. Она появилась на сцене в платье длины миди в мелкий рубчик. Наряд имел фасон рубашки, поскольку его украшал ворот и гламурные пуговицы.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Юбка платья была немного расклешенной к низу, также его украшали накладные карманы. Образ Сара Джессика дополнила укладкой с легкими локонами и легким макияжем.

Также актриса сочетала с этим платьем оригинальные черные туфли с резинками, которые вероятно от ее бренда SJP by Sarah Jessica Parker. На одном из фото актриса позировала с известным баскетболистом Шакилом О’Нилом. Снимок получился забавным из-за разницы в росте звезд, поскольку рост Сары Джессики 160 см, а О’Нила - 216 см.

Сара Джессика Паркер и Шакил О’Нил / Фото: Getty Images

Напомним, что в Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона сериала "И просто так..." и Сара Джессика Паркер уже не раз подала под прицел фотографов.

Читайте также: