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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
634
Время на прочтение
1 мин

В нежном платье с многослойной юбкой: Рэйчел Зеглер посетила вечеринку в Лондоне

Актриса Рэйчел Зеглер посетила пресс-вечеринку, которая состоялась в Лондоне после мюзикла «Эвита» в London Palladium.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Девушка блистала перед фотографами в гламурном бежевом платье с пышной многослойной юбкой и множеством декора — камнями, бисером и большими объемными бусинами.

Платье Рэйчел было от Модного дома Dior из коллекции весна-лето 2025, а дополнила актриса его бежевым клатчем, туфлями на каблуках от Malone Souliers и множеством украшений с бриллиантами.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Это появление на вечеринке состоялось после того, как Рэйчел в очередной раз спела на балконе. Девушка играет в мюзикле главную роль — Эву Перон — первую леди Аргентины, которая известна своей благотворительной и феминистической деятельностью.

Во время спектакля Рэйчел Зеглер покидает сцену и выходит на балкон, где исполняет песню Don’t Cry for Me Argentina бесплатно для сотен людей, собравшихся внизу. Зрители, которые заплатили за билеты, внутри театра смотрит исполнение в прямом эфире на экране.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Шестиминутное выступление Зеглера на балконе сделало «Эвиту» самой популярной постановкой на лондонском Вест-Энде, сообщает CNN.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
634
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