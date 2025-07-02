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- Шоу-бизнес
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В нежном платье с многослойной юбкой: Рэйчел Зеглер посетила вечеринку в Лондоне
Актриса Рэйчел Зеглер посетила пресс-вечеринку, которая состоялась в Лондоне после мюзикла «Эвита» в London Palladium.
Девушка блистала перед фотографами в гламурном бежевом платье с пышной многослойной юбкой и множеством декора — камнями, бисером и большими объемными бусинами.
Платье Рэйчел было от Модного дома Dior из коллекции весна-лето 2025, а дополнила актриса его бежевым клатчем, туфлями на каблуках от Malone Souliers и множеством украшений с бриллиантами.
Это появление на вечеринке состоялось после того, как Рэйчел в очередной раз спела на балконе. Девушка играет в мюзикле главную роль — Эву Перон — первую леди Аргентины, которая известна своей благотворительной и феминистической деятельностью.
Во время спектакля Рэйчел Зеглер покидает сцену и выходит на балкон, где исполняет песню Don’t Cry for Me Argentina бесплатно для сотен людей, собравшихся внизу. Зрители, которые заплатили за билеты, внутри театра смотрит исполнение в прямом эфире на экране.
Шестиминутное выступление Зеглера на балконе сделало «Эвиту» самой популярной постановкой на лондонском Вест-Энде, сообщает CNN.